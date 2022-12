Le Projet STED-AMT a rassemblé ses partenaires institutionnels et sociaux, sous l’égide du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, pour procéder à la présentation du bilan d’activités du Projet STED-AMT durant l’année 2022 et de son plan de travail 2023, d’une part, et discuter des feuilles de route d’implémentation des recommandations des études d’évaluation des besoins en compétences pour les chaînes de valeur : huile d’olive, plastique technique et dattes et ses dérivés.

Dans le cadre du Projet STED-AMT « Compétences pour le commerce et la diversification économique : alignement des compétences sur les stratégies de développement sectoriel en Algérie, au Maroc et en Tunisie », financé par l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et mis en œuvre par le Bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, le Comité de pilotage s’est réuni, jeudi 8 décembre 2022, afin de présenter les feuilles de route sectorielles pour les trois chaînes de valeur des secteurs cités plus haut.

Elaboration de stratégies de compétences efficaces dans certains secteurs économiques

Cette réunion s’est déroulée en présence de l’ensemble des parties prenantes du projet et mandants de l’OIT ainsi que des professionnels et industriels des trois chaînes de valeur ciblées par le projet en Tunisie.

La réunion a été présidée par Nasreddine NSIBI (ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement tunisien), de Rania BIKHAZI (directrice du Bureau de l’OIT pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie), Mohamed Magtouf Bekkey (un représentant de l’Union générale des travailleurs tunisiens – UGTT) et de Sami Sellini (un représentant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Le projet STED-AMT consiste en l’élaboration de stratégies de compétences efficaces dans certains secteurs économiques priorisant la diversification économique et/ou les secteurs d’exportation, ainsi que le développement des capacités des parties prenantes à combler les lacunes en matière de compétences et à concevoir et mettre en œuvre des stratégies d’anticipation dans ce contexte.

Des feuilles de route détaillées

Les différentes réunions avec les partenaires et les missions de terrain ont permis d’établir, avec l’ensemble des partenaires du projet, des feuilles de route détaillées pour chacune des recommandations identifiées. Ainsi, les recommandations ont été désagrégées en tableau détaillant pour chacune d’elle, les actions à réaliser, les cibles, les pilotes, les partenaires, la durée ainsi que les besoins en appui technique de l’OIT et en expertise (Plan d’action). Ce tableau a été présenté et discuté lors de réunions bilatérales avec les principaux partenaires du projet identifiés comme pilotes d’une ou plusieurs recommandations.

Ces derniers ont été invités à apporter leurs commentaires, qui ont été, par la suite, pris en compte dans la version finale de ces feuilles de route. Les différentes réunions et visites ont ensuite permis d’affiner le tableau analytique des recommandations en fiches-programme avec des informations enrichies et détaillées, qui sont de nature à faciliter l’opérationnalisation de ces recommandations. Cette réunion de présentation vise à valider les feuilles de route et le plan de travail 2023.

Le Projet STED-AMT en bref :

Le Projet STED-AMT vise à améliorer la compétitivité et la création d’emplois en Algérie, au Maroc et en Tunisie, par la mise en œuvre de stratégies efficaces de développement et d’utilisation des compétences dans certains secteurs d’exportation et le renforcement de la collaboration et de l’apprentissage mutuel entre ces trois pays.

Pour ce faire, il s’appuie sur l’approche méthodologique « STED : Skills for Trade and Economic Diversification » développée par l’OIT, qui, partant d’une vision de développement partagée par les acteurs du secteur, analyse l’offre et la demande actuelles de compétences, dégage les déficits existants et futurs en la matière et propose des actions visant à remédier à l’inadéquation offre/demande de compétences à travers le développement et le renforcement des compétences nécessaires à l’accomplissement de sa nouvelle vision pour le futur. Le résultat final attendu est la mise en place d’un mécanisme national et sectoriel dédié à la question d’évaluation des besoins en compétences.

La démarche adoptée dans le cadre de la mise en œuvre du Projet prévoit l’organisation d’ateliers de travail à des moments clés du processus STED, et ce dans le but de partager les informations collectées et analysées puis débattre et produire les éléments requis pour la suite de ce processus.

Partenaires participants :

Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA)

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP)

Observatoire Nationale de l’Emploi et des Qualifications (ONEQ)

Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI)

Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle (CNFCPP)

Centre National de Formation de Formateurs et d’Ingénierie de Formation (CENAFFIF)

Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP) / CSFSOP

Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (MIME)

Ministère du Commerce et du Développement des Exportations (MCDE)

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)

Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime (MARHPM)

Ministère de l’Economie et de la Planification (MEP)

Institut National de la Statistique (INS)

Observatoire Nationale de l’Agriculture (ONAGRI)

Agence de vulgarisation et de formation agricole (AVFA)

Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA)

Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT)

Centre Technique des Dattes

Groupement Interprofessionnel des Dattes

Professionnels et Industriels de la chaine de valeur Huile d’Olive

Professionnels et Industriels de la chaine de valeur Dattes et Dérivés

Professionnels et Industriels de la chaine de valeur Plasturgie technique.

