Depuis l’annonce du dernier carré, c’est le match France – Maroc qui fait le plus la une de l’info et des plateaux de Télé. Les pronostics vont dans tous les sens, on parle souvent d’un 50/50.

Côté Marocain on ne veut pas parler d’objectif largement atteint avec cette demi-finale, ils sont déterminés à aller plus loin, le potentiel est là et toutes les chances. Avec un parcours des meilleures équipes de cette édition de la coupe du monde Qatar 2022.

Les Bleus face à des équipes africaines en coupe du monde de football c’est du 50/50, six rencontres toujours favoris, n’empêche 3 victoires pour 3 défaites. La France gagne face à l’Afrique du Sud (1998), perd contre le Sénégal (2002), gagne son match de qualification face au Togo (2006), perd son match contre l’Afrique du Sud (2010), gagne son billet pour les quarts de finale face au Nigéria (2014) et perd son match en phase de poule de cette édition au Qatar 2022 face à l’équipe de Tunisie.

Lieu, horaire et chaînes où regarder le match

Date et heure du Match : Mercredi 14 décembre, 20h (heure locale)- 22h au Qatar.

Stade : Al-Bayt

Arbitre : Le Mexicain César Ramos

Où regarder le match : Sur BeIN Sports 1, En live streaming sur BeIn Sports CONNECT et sur FIFA+,TF1