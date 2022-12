A la COP15 à Montréal, le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et Sustainable Hospitality Alliance ont annoncé la constitution d’une nouvelle alliance réunissant les acteurs publics et privés autour d’une vision partagée pour enrayer et inverser l’appauvrissement de la biodiversité d’ici 2030.

Dans cette vision, le secteur mondial des voyages et du tourisme appuie et inspire les pouvoirs publics, les entreprises et la société dans la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et aide à transformer notre relation à la nature. Les signataires s’engagent en faveur d’un tourisme bon pour la nature en prenant des mesures de préservation de la biodiversité et en réduisant les émissions de carbone, l’impact de la pollution et l’utilisation non durable des ressources, et en s’employant à protéger et à restaurer la nature et sa faune sauvage.

La création de cette alliance fait suite à la publication du rapport du WTTC ‘Nature Positive Travel & Tourism’, élaboré en collaboration avec ANIMONDIAL, axé sur l’effort pour enrayer et inverser les dégâts causés à la nature et permettre au vivant de se reconstituer étant donné son état d’appauvrissement actuel. Cela suppose de limiter à un minimum les dommages en cours et de mener une action volontariste pour la restauration de la nature en produisant des retombées positives globalement pour la biodiversité et en aidant à atteindre zéro émission nette.

Ce sont plus de 130 organisations qui ont souscrit à cette vision à ce jour, représentant toutes les grandes industries touristiques du secteur dont des groupes hôteliers internationaux, voyagistes, agents de voyages, destinations et associations internationales à but non lucratif de protection de la vie sauvage.

En complément de la force du secteur privé, l’OMT, qui est la voix du tourisme au niveau de la gouvernance mondiale, apportera son concours pour assurer le ralliement des gouvernements et des organisations internationales à cette conception partagée d’un tourisme entendu comme un pilier de la conservation des espèces sauvages et de la protection des habitats.

Les progrès seront aussi guidés par les données et les analyses fiables de l’OMT, en provenance notamment de l’initiative pionnière de mesure de la durabilité du tourisme et du réseau international en pleine expansion des observatoires du tourisme durable (INSTO).

La vision est celle d’un avenir dans lequel les pouvoirs publics soutiennent le secteur par des politiques prévoyant des mesures de préservation de la biodiversité dans l’ensemble de l’activité et de la chaîne d’approvisionnement. Elle doit aussi permettre à la filière d’engager des interventions pour éviter ou minimiser les impacts négatifs sur la nature et d’agir en amont pour la protection et la restauration de la biodiversité. Cela passera par une plus grande reconnaissance de l’importance, pour le secteur, d’avoir des océans préservés, 40 % de l’économie bleue dans le monde étant liée au tourisme, d’après les données de l’OMT.

La Présidente et directrice générale du WTTC, Julia Simpson, a déclaré : « Voyages et nature sont intrinsèquement liés. Des millions de personnes voyagent pour retrouver un contact avec la nature que ne peut leur procurer leur écran de télévision. Que l’on parte en randonnée sur la trace des gorilles de montagne au Rwanda ou faire de la plongée sur la Grande barrière de corail en Australie, ce que l’on veut c’est découvrir par soi-même les plus incroyables manifestations de la vie sauvage dans le monde ».

« Le tourisme d’observation des espèces sauvages génère plus de 340 milliards de dollars USD chaque année et soutient plus de 21 millions d’emplois dans le monde entier. L’alliance conclue aujourd’hui entre le WTTC, l’OMT et Sustainable Hospitality Alliance sera un fer de lance de la vision du secteur pour enrayer et inverser l’appauvrissement de la biodiversité d’ici 2030. Elle témoigne de l’engagement pris par le secteur de préserver la planète pour les générations futures ».

« S’appuyant en parallèle sur la feuille de route du WTTC pour atteindre zéro émission nette, le secteur mondial des voyages et du tourisme se place maintenant à l’avant-poste des efforts pour un avenir plus durable. »

La directrice exécutive de l’OMT, Zoritsa Urosevic, a expliqué pour sa part : « Une action pour la biodiversité qui place l’être humain au centre est la voie à suivre vers un tourisme plus durable. En faisant partie de cette vaste alliance de parties prenantes ‘Nature Positive Travel & Tourism’, l’OMT démontre son engagement envers le Cadre mondial de la biodiversité de la COP15 – avec un tourisme en gardien de la Nature ! Alors que nous avançons ensemble, les nouveaux modèles de gouvernance et de gestion, le renforcement des capacités de suivi des changements positifs et la multiplication des emplois verts sont autant d’éléments de solution ».

Le PDG de Sustainable Hospitality Alliance, Glenn Mandziuk, a fait observer : « Notre secteur d’activité dépend de la nature qui nous entoure pour tout, depuis les bâtiments qui accueillent les visiteurs jusqu’aux sites exceptionnels que l’on trouve à travers le monde ; aussi sommes-nous conscients de l’importance primordiale de protéger notre belle planète. La collaboration entre les secteurs et par-delà les frontières est essentielle si l’on veut enrayer et inverser l’appauvrissement de la biodiversité. Nous sommes fiers d’être des partenaires du WTTC et de l’OMT pour contribuer à faire évoluer la relation du secteur à la nature et que se matérialise un tourisme bon pour la nature ».

Les trois organisations invitent le secteur des voyages et du tourisme à adhérer à cette vision et à se l’approprier.