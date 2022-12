C’est pour la première fois que Marocains et Français se rencontrent en compétition officielle de football, et qui plus est en Coupe du monde. Cette rencontre est alléchante pour plusieurs raisons.

D’abord, cette deuxième demi-finale oppose deux pays amis au-delà du football, avec une très forte communauté marocaine vivant en France et beaucoup de Français vivant au Maroc.

Ensuite, c’est la première fois qu’une équipe africaine se hisse à ce stade de la compétition du mondial. Enfin, il existe une plusieurs amitiés entre les joueurs des deux équipes, entre autres Hakimi et Mbappé.

Maintenant question : Qu’en sera-t-il au lendemain de ce match historique ?