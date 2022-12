L’accord signifie l’accès à une audience de plus de 280 millions d’utilisateurs sur le continent. Telecoming (www.Telecoming.com) consolide ses connexions en Afrique et renforce son projet Sportech.



Telecoming, entreprise internationale spécialisée dans les technologies de monétisation du sport et du divertissement, a signé un accord stratégique avec le groupe MTN pour monétiser son offre sportive dans 21 pays d’Afrique. Cet accord ouvre à la compagnie un marché potentiel de plus de 280 millions d’utilisateurs africains.

Il s’agit du deuxième accord majeur que Telecoming signe avec un groupe de télécommunications, après celui conclu en 2019, également pour la distribution et la monétisation de services de divertissement et de sport. L’entreprise renforce donc sa structure sur un continent où elle opère depuis 2015.

L’alliance avec MTN Group renforce la pénétration de Telecoming dans la région, tout en ouvrant de nouvelles opportunités d’accès à des différents marchés.

Cette alliance mondiale avec le plus grand opérateur d’Afrique, offre à l’entreprise un avantage concurrentiel qui consolide ses connexions de manière significative. Telecoming se place dans une position privilégiée, très attractive pour ses partenaires sportifs qui peuvent ainsi facilement proposer leurs services numériques à leurs fans africains.

Cyrille Thivat, DG de Telecoming, déclare que “c’est un moment très important pour nous car notre capacité de monétisation en Afrique va faire un bond en avant dans les prochains mois. C’est une aventure passionnante entre Telecoming et MTN Group pour construire des communautés mondiales de fans du sport avec des contenus et des expériences uniques.” Il ajoute, “grâce à cet accord, nous avons l’opportunité de lancer des services officiels de football dans tous les pays où MTN est présent, impactant un public potentiel de 280 millions d’utilisateurs dans 21 pays“.

À propos de Telecoming :

Entreprise technologique spécialisée dans le développement et la distribution d’expériences mobiles pour les fans de sport. Telecoming déploie des technologies de monétisation pour le sport et le divertissement en partenariat avec les telcos depuis 2008.

L’entreprise est actuellement présente dans 27 pays, et son portefeuille comprend les licences officielles des principaux clubs de football d’Europe et d’Afrique, ainsi que les principales compétitions de 13 disciplines sportives.

Leader dans l’économie du contenu numérique depuis sa création, la Bourse de Londres a reconnu l’entreprise comme l’une des organisations européennes les plus inspirantes. En outre, elle figure parmi les entreprises européennes à la croissance la plus rapide, selon le classement des 5 000 Inc. de Morningstar.

www.Telecoming.com