Les sélections argentine et croate de football s’affrontent, mardi 13 décembre 2022, au stade Lusaïl (20h00) en demi-finale de la Coupe du monde Qatar 2022 (20 novembre – 18 décembre), avec en ligne de mire une place en finale de l’épreuve.

Si cette affiche est inédite à ce stade de la compétition, elle ne l’est pas dans une Coupe du monde, puisque les deux équipes se sont croisées en Russie en 2018, laissant des souvenirs bons ou mauvais, selon le point de vue.

La demi-finale entre l’Argentine de Lionel Messi et la Croatie de Luka Modric a tout pour être l’un des sommets du Mondial-2022. Dans le coin gauche, Messi et l’Albiceleste. Deux Coupes du monde au compteur (1978,1986) mais aucune pour l’attaquant du Paris SG qui, à sa cinquième tentative, espère faire mieux que la finale de 2014 (perdue 1-0 face à l’Allemagne), et rejoindre Diego Maradona au panthéon du football argentin et mondial.

Pour espérer accrocher une troisième étoile, l’Argentine devra prendre le meilleur sur une Croatie qui refait le coup de 2018 (finaliste, ndlr), s’appuyant sur une parfaite cohérence et un milieu de terrain qui est peut-être ce qui se fait de mieux au monde avec Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter Milan) et Mateo Kovacic (Chelsea).

Depuis sa défaite inaugurale contre l’Arabie saoudite (2-1), l’Argentine est montée en puissance, éliminant l’Australie (2-1) en huitièmes, puis les Pays-Bas en quarts (2-2 a.p., aux t.a.b. 4-3) avec un Messi décisif.

“L’Albiceleste a montré match après match qu’elle savait jouer avec la même intensité, la même envie de se battre”, a prévenu le petit attaquant.

Sur la route de l’Argentine se dresse la Croatie, un mauvais souvenir pour Messi : en 2018, la sélection aux damiers avait dompté l’Albiceleste 3-0 en poule, avant de se hisser en finale, perdue contre la France (4-2).

Vainqueur aux tirs au but face au Brésil (1-1, aux t.a.b : 4-2), la Croatie espère ainsi atteindre la finale pour la deuxième fois de suite, après l’édition 2018 en Russie.

Si leur attaque manque d’un finisseur, les Vatreni (“les Flamboyants”) ont pour eux leur science défensive, incarnée par l’expérimenté Dejan Lovren, la révélation Josko Gvardiol et l’épatant gardien Dominik Livakovic.

Autre point fort des Croates: leur mental. Sur ses neuf derniers matches à élimination directe, Mondial et Euro confondus, la Croatie a disputé huit fois la prolongation.

Cette rencontre sera dirigée par l’arbitre italien Daniele Orsato, assisté de ses compatriotes Ciro Carbone et Alessandro et Alessandro Giallatini.

L’autre demi-finale opposera, mercredi 14 décembre, la France au Maroc au stade Al-Bayt d’Al-Khor (20h00).