À l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, QNB, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et d’Afrique, en coopération avec l’Association Maram pour les enfants atteints du Cancer, a organisé un événement festif au cours duquel des animations, des activités culturelles se sont déroulées et un ensemble de cadeaux ont été distribués par les représentants de la banque aux enfants résidant à Dar Maram.

Dar Maram est la première maison des parents en Tunisie pour les enfants atteints de Cancer et leurs familles.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté du Groupe de contribuer à la construction d’un avenir meilleur pour une société saine et ce à travers l’ensemble de ses filiales en continuité de sa stratégie visant à promouvoir la durabilité et à soutenir les actions et les événements de santé publique.

