La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, annonce la remise d’équipements à 549 familles dans plusieurs gouvernorats pour la création de sources de revenus.

Elle a fait cette annonce au cours d’une cérémonie organisée à l’occasion de la Journée nationale de la famille, dimanche 11 décembre 2022.

Moussa a ajouté que le budget alloué au programme d’autonomisation économique des familles passera de 2,5 millions de dinars (MDT) à 3 MDT chaque année à partir de 2023, alors que le plafond de financement des projets destinés aux familles passera de 10 000 dinars à 25 000 dinars pour chaque famille bénéficiaire.

“Ce programme a pour objectif de promouvoir les conditions de vie des familles bénéficiaires et de réduire le décrochage scolaire et la pauvreté et contribuera au développement dans les régions prioritaires “a-t-elle précisé.

Il cible les parents et les enfants vivant dans des conditions spécifiques, les familles pauvres et à revenu limité parmi les diplômés de l’université et les sans-emploi.