Un appel à candidature pour le prix “GOLDEN CUBES AWARDS” a été lancé dans l’objectif de récompenser des actions et/ou des projets d’éducation pour enfants et jeunes de Tunisie à l’environnement bâti, par le programme de travail de l’union internationale des architectes (UIA), “Architecture & Children”, à travers sa filiale tunisienne et l’Ordre des architectes Tunisiens.

Ce prix valorise toute action ou projet dont l’objectif est de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’architecture, à sa variété et aux processus de sa production.

Selon l’ordre des architectes tunisiens, la date limite pour la présentation des candidatures a été fixée au 15 janvier 2023.

Les objectifs de ces awards, qui concernent quatre catégories (les écoles, les institutions, les médias écrits et les médias audiovisuels), sont “de reconnaître, encourager et soutenir les personnes et les organisations qui construisent les bases d’une culture architecturale et aident les enfants et les jeunes, à comprendre la conception architecturale et les processus par lesquels notre environnement est façonné”.

“Cela aide à préparer les citoyens adultes de demain, à participer efficacement à la création et à l’utilisation d’un cadre de vie humain et durable. Si nous ne sommes pas satisfaits aujourd’hui du cadre urbain, collectif ou bâti dont nous vivons, nous pouvons changer les choses à travers les enfants d’aujourd’hui, les adultes de demain”.

Les lauréats qui auront remportés les “GOLDEN CUBES AWARDS”, dans les quatre catégories concernées, en Tunisie, participeront à la 5éme édition des “GOLDEN CUBES AWARDS”, qui se tiendra lors du congrès international de l’UIA au mois de Juillet 2023, à Copenhague (Danemark).