Du 14 au 17 décembre 2022, les cinéphiles ont rendez-vous avec la “Semaine du Cinéma de l’Alba” informe la Cinémathèque tunisienne.

Ci-après le programme détaillé :

Mercredi 14 décembre 2022

17h00 : Vernissage d’une exposition photos

17h30 : “JOSE MARTI. L’ŒIL DU CANARI”, dir. Fernando Pérez Valdés, (2010, Cuba)

Jeudi 15 décembre 2022

18h30 : “La planta insolente” dir. Rom?n Chalbaud, (2017, Vénézuela)

Vendredi 16 décembre 2022

16h30 : Programme de courts métrages de Saint-Vincent-et-les-Grenadines :

– Grass Men 1, dir. Vonnie and Roudette

– Grass Men 2, dir. Aiko Roudette

– Hoghole (experimental), dir. Aiko Roudette

– Messages in the Rock, dir. Aiko Roudette

– La Soufrière, dir. Colin Browne.

18h30 : “Carlos, L’Aube n’est plus une tentation”, dir. Thierry Deronne, (2011, Nicaragua) suivi d’un débat avec Ridha Tlili, directeur de la Fondation Ahmed Tlili Pour la Culture Démocratique

Samedi 17 décembre 2022

16h30 : “La nation clandestine”, dir. Jorge Sanjinés, (1989, Bolivie).