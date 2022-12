L’Orchestre symphonique de Carthage (CSO) informe que son traditionnel rendez-vous annuel pour célébrer le nouvel an aura lieu le 1er janvier 2023 au Théâtre municipal de Tunis avec la musique de Vienne et les danses du monde.

Hafedh Makni, Mourad Gaâloul, les musiciens, les choristes du CSO et le chœur d’enfants du Boulevard des Arts donnent rendez-vous, dimanche 1er janvier 2023, au théâtre municipal de Tunis, pour deux concerts avec deux programmes différents.

Le premier concert à 16h00 sera articulé autour d’un programme de musique autrichienne où l’orchestre interprétera des valses, polkas et marches des Strauss ainsi que des airs célèbres du répertoire international interprétés par le chœur du CSO et le chœur d’enfants, un concert dans la pure tradition viennoise.

Le deuxième concert à 19h30 est un voyage à travers les danses du monde en partant de Vienne. Le CSO propose la découverte de différentes danses en musique à travers des compositions européennes, russes, latino-américaines, orientales, … interprétées par l’Orchestre et le Chœur du CSO.

Les billets (35, 30 et 20 TND) sont disponibles au guichet du Théâtre Municipal de Tunis, au centre culturel Le Boulevard des Arts à Mutuelleville et sur teskerti.tn

Les deux concerts du Nouvel An sont organisés par l’association Musique Sans Frontières grâce au soutien de AMI Assurances et de l’Association Hasdrubal pour la culture et les arts Mohamed Amouri.

Créé en juillet 2018, l’Orchestre symphonique de Carthage (CSO) est dirigé par le violoniste et chef d’orchestre Hafedh Makni.