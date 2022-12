Le match de tous les espoirs pour l’Afrique et le monde arabe, l’espoir d’une qualification du Maroc en demi-finale, c’est possible et on y croit.

Sur les réseaux sociaux les pronostics vont bon train.

Le #MAR a rendez-vous avec son histoire cet après-midi, avec le soutien de toute l'Afrique ! ❤️ Ce quart de final face au #POR offrira un ticket en demi-finales de la #FIFAWorldCup ! Alors, vous y croyez ? 😍 pic.twitter.com/XDWAvAHu0F — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 10, 2022

Suite et fin des quarts de finale de #FIFAWorldCup aujourd’hui 🍿 (16h) Maroc 🇲🇦 ⚡️ 🇵🇹 Portugal (20h) Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚡️ 🇫🇷 France pic.twitter.com/EaGmC654ov — Actu Foot (@ActuFoot_) December 9, 2022

🎙️ Walid Regragui avant le quart de finale Maroc – Portugal : « Plus on avance, plus c’est difficile. On est face à un effectif énorme avec l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Mais de toute façon c’est comme face à l’Espagne, le Belgique etc. On veut créer la surprise. » — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) December 9, 2022

Le Maroc peut devenir ce soir la première équipe africaine à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde. 🇲🇦 pic.twitter.com/SQm8z1EboV — Actu Foot (@ActuFoot_) December 10, 2022

🇲🇦⚽| Comme des Millions de Marocains, Gad Elmaleh vibrera aux couleurs du Maroc ! L'humoriste marocain Gad Elmaleh a déclaré : "Je soutiens le Maroc, mon pays de naissance. Ma mère ne joue pas contre mon père. Je suis pour le Maroc. Je les vois totalement aller en finale". pic.twitter.com/rLUSOAZW3d — DM SPORT (@dmsportma) December 10, 2022

📊 | Le Maroc se classe 14ème au classement FIFA. pic.twitter.com/BDGBefNM4Z — DM SPORT (@dmsportma) December 7, 2022