Dans la presse internationale on souligne souvent la bonne organisation de la défense marocaine, soudée et difficile à surprendre avec dans les filets un Bounou de rêve.

Le Maroc qui jouera “à domicile” avec un gradin acquis à plus de 90% pourra compter sur public de supporters chauffé à bloc pour les lions de l’Atlas.

Côté équipe portugaise, l’essentiel tourne autour de la participation de Cristiano Ronaldo dans l’équipe titulaire face au Maroc. Les rumeurs à ce sujet à même poussée la fédération portugaise à réagir par communiqué “La FPF précise qu’à aucun moment le capitaine de l’équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n’a menacé de quitter le rassemblement au Qatar. Cristiano Ronaldo se construit chaque jour un palmarès unique, au service de l’équipe nationale et du pays, qui se doit d’être respecté et qui atteste d’un degré d’engagement indéniable. Ce degré d’engagement du joueur le plus capé du Portugal a encore été démontré – s’il y en avait encore besoin – lors de la victoire face à la Suisse”.

Pour Ouest France le Maroc possède la “meilleure défense de la Coupe du monde, avec un seul but concédé en quatre rencontres, le Maroc peut s’appuyer sur Yassine Bounou. Auteur d’un sans-faute lors de la séance de penalties face à l’Espagne, le gardien du FC Séville sera encore une des clés du match contre le Portugal, ce samedi 10 décembre (16h)”.

En Belgique on se prépare aux risques de débordement après le match de ce samedi entre le Maroc et le Portugal “Bruxelles fait partie des villes européennes ayant enregistré des incidents à chaque victoire du Maroc au Qatar. En prélude à la rencontre de samedi entre le Maroc et le Portugal, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du monde, Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles, menace de sévir en cas de troubles à l’ordre public”, rapporte le site Bladi.net.

Date et heure du Match : Samedi 10 décembre, 16h (heure locale)- 18h au Qatar.

Stade : Stade Al Thumama

Arbitre : L’arbitre argentin, Facundo Tello

Où regarder le match : Sur BeIN Sports 1, En live streaming sur BeIn Sports CONNECT et sur FIFA+