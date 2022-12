Pour la deuxième année consécutive, AMEN BANK a remporté le prestigieux concours « Elu Service Client de l’Année 2023 »*, connu pour son sérieux et son label international, organisé par les partenaires d’ESCDA, à savoir «Qualimétrie»** et IPSOS***, dans la catégorie « Banque ».

De plus et pour sa première participation, AMEN First Bank, la première banque 100% en ligne en Tunisie, depuis 2015, a elle aussi été désignée lauréate dans la catégorie « Banque Digitale ». Une double victoire qui prouve que la stratégie d’AMEN BANK, axée sur la qualité de son service client, porte ses fruits.

La consécration d’AMEN BANK pour la deuxième année de suite dans la catégorie « Banque », ne peut qu’honorer la famille AMEN BANK. Une victoire qui témoigne de la qualité de la gestion de la relation client et du savoir-faire de ses équipes, afin de répondre aux attentes de ses clients.

Certes, « L’avenir passe par le digital », mais dans cet environnement dématérialisé où se présente la banque en ligne, la qualité du service client demeure une composante importante dans le choix d’une banque digitale.

AMEN BANK a pris les devants ; avec son agence 100% en ligne, AMEN First Bank et grâce à son service client, facilement accessible, par mail, réseaux sociaux, site web ou encore téléphone, elle a prouvé qu’une banque digitale, peut humaniser ses services et fidéliser ses clients.

En réunissant l’expertise de l’humain et la force du digital, AMEN BANK réaffirme son ambition de figurer parmi les leaders de la satisfaction client, en Tunisie.

Une fois de plus, ces deux distinctions, valident le choix stratégique d’AMEN BANK et en particulier son programme de transformation NEXT, lancé depuis près de 4 ans, dont l’objectif essentiel est de mettre sa clientèle au cœur de sa stratégie, pour mieux la servir et répondre à ses attentes.

* Le label, reconnu à l’international, ESCDA « Elu Service Client de l’Année », existe en France depuis 2007 et dans d’autres pays comme l’Espagne, le Royaume Uni, l’Allemagne et le Maroc. Il récompense la qualité du service client des entreprises volontairement enregistrées, en fonction de leur univers de consommation.

**Qualimétrie : Référence internationale dans la réalisation d’études relatives à l’expérience client.

***IPSOS : Spécialiste mondial des études de marché et de l’opinion publique.