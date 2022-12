Le ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique a lancé la procédure d’autorisation de la nouvelle interconnexion électrique de Terna, entre l’Italie et la Tunisie.

Ce pont énergétique sous-marin à courant continu de 600 MW reliera l’Europe et l’Afrique et nécessitera un investissement d’environ 850 millions d’euros dont 307 millions d’euros financés par le biais du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), le fonds de l’Union européenne destiné au développement de projets clés visant à renforcer les infrastructures énergétiques de la Communauté.

« C’est une décision historique. Pour la première fois, en effet, les fonds communautaires du MIE ont été affectés à un ouvrage d’infrastructure développé par un État membre et un État tiers ». Les travaux qui seront réalisés par Terna et la STEG (Société tunisienne de l’électricité et du gaz) contribueront à l’intégration des marchés de l’électricité, à la sécurité d’approvisionnement énergétique et, surtout, à l’augmentation de la production d’énergie à partir de sources d’approvisionnement renouvelables en Europe et L’Afrique et la diversification des sources.

Une fois opérationnelle, la liaison contribuera à réduire les émissions de gaz qui portent atteinte à l’environnement. L’Italie deviendra, grâce à ce projet, un hub énergétique en Méditerranée, a déclaré Stefano Donnarumma, PDG de Terna. « C’est une infrastructure stratégique pour notre pays et pour l’Europe, qui pourra contribuer de manière significative à l’indépendance énergétique, à la sécurité du système électrique et au développement des énergies renouvelables. Nous sommes très satisfaits du financement de la Commission européenne – le premier jamais accordé à un projet intercontinental – qui a reconnu la valeur stratégique de notre projet », a ajouté Donnarumma.

La Présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a déclaré que l’accord de l’UE sur la ligne électrique Italie-Tunisie est historique. «Allouer 307 millions d’euros au cofinancement des infrastructures d’interconnexion entre l’Italie et la Tunisie est un grand succès italien».

C’est la première fois que l’UE donne son feu vert à un projet associant un Etat membre avec un pays tiers. L’ouvrage, une ligne électrique sous-marine d’environ 200 km, constituera un nouveau corridor énergétique entre l’Afrique et l’Europe, favorisant la sécurité d’approvisionnement énergétique et l’augmentation de la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

