Les Présidents des Unions Régionales de l’UTICA ont fait part de leur rejet d’un grand nombre des dispositions contenues dans la version diffusée du projet de loi de finances (LF) pour l’année 2023, soulignant l’impératif d’associer l’organisation patronale à l’élaboration de cette loi et de prendre en compte ses propositions relatives à l’encouragement de l’investissement et de la création d’entreprises, la promotion des exportations et de la création des emplois, selon un communiqué publié, vendredi, par l’UTICA.

Ils ont estimé, à l’issue d’une réunion du Conseil des Présidents des Unions Régionales, tenue mercredi, que la version du PLF 2023 publiée par certains médias comporte des dispositions qui entraineraient la multiplication des charges fiscales des entreprises, ce qui ne manquera d’entrainer une hausse des prix des matières premières, et par conséquence des prix de produits et la détérioration du pouvoir d’achat du citoyen.

Ils ont appelé les autorités à mettre le texte du PLF à la disposition de l”organisation patronale et à faciliter les procédures administratives relatives au passage du régime forfaitaire au régime réel.

Le conseil a ainsi, décidé de sièger en session permanente jusqu’à la promulgation de la LF2023, mettant en garde contre le maintien de la version actuelle du projet de la loi de finances.