Suite à son Assemblée générale élective du 12 novembre 2022, l’ATUGE Tunisie a renouvelé son Conseil d’Administration et a renforcé sa structure par l’élection d’un Comité d’éthique et par la mise en place de la Fondation ATUGE qui mènera des actions de solidarité et agira au cœur de la thématique de l’éducation, de l’école publique et de l’égalité des chances.

Ont été élus au Conseil d’Administration de l’ATUGE Tunisie :

Amine Aloulou, président

Walid Belhaj Amor, vice-président

Faten Ben Aissa, secrétaire générale

Anis Allouche, trésorier

Amine El Euch, chargé de la plateforme digitale et de la structuration du réseau

Amine Miled, chargé de la thématique Diaspora et mobilités internationales

Anis Daoud, chargé de la thématique entrepreneuriat et innovation

Hanen Feki, chargée de la thématique éducation

Kais Ben Amar, chargé des partenariats et du financement

Nacef Bouzguenda, chargé des débats économiques

Selma Belkhodja, chargée de l’événementiel

Ziad Kadhi, chargé de la Fondation ATUGE et du développement durable.

Ont été élus à la Fondation ATUGE :

Talel Cherif, administrateur et ancien président de l’ATUGE Tunisie

Basma Farhoud, administrateur et ancienne membre du CA de l’ATUGE Tunisie

Amine Triki, administrateur et ancien membre des CA de l’ATUGE France, Tunisie et UK

Boujemaa Khaldi, administrateur et ancien membre du CA de l’ATUGE Tunisie.

Ont été élus au Comité d’éthique :

Elyes Jouini, fondateur et ancien président de l’ATUGE France

Emna Kharouf, ancienne présidente de l’ATUGE Tunisie

Mouna Ben Halima, ancienne présidente de l’ATUGE Tunisie

Sami Zaoui, ancien président de l’ATUGE Tunisie

Amine Sellami, ancien membre du CA de l’ATUGE France et ancien vice-président de l’ATUGE Tunisie.

L’ATUGE c’est 3 associations sœurs en Tunisie, en France et au Royaume-Uni, co-animant un seul et même réseau global de plus de 8000 personnes. Concomitamment à l’ATUGE Tunisie, ATUGE France et ATUGE UK, ont, elles aussi tenu leurs Assemblées Générales à Paris le 5 Novembre et à Londres le 19 Novembre derniers, et ont renouvelé leurs instances dirigeantes.

Ont été ainsi élus au Conseil d’Administration de l’ATUGE France :

Rihab Hafidhi : présidente

Fares Pantaleo : vice-président

Ines Trojette : secrétaire générale

Meriem Bourbia : trésorière

Marwa Hili : secrétaire générale adjointe

Alaeddine Zekri : trésorier adjoint

Hanene Korbi : responsable financement et partenariats

Marwa Mezghani : responsable ATUGE Break

Basma Belhabib : responsable Fondation ATUGE

Imen Moun : responsable ATUGE Au Féminin

Fayrouz Miled : responsable ATUGE BDE

Tarek Chaabouni : responsable Club Digital.

Ont été élus au Conseil d’Administration de l’ATUGE UK :

Fakhri Selmi : president

Salma Bellalouna : vice-president

Ghalia Ramzi : general secretary

Yassine Manai : treasurer

Ihyeeddine Elfeki : partnership and sponsorship Manager & responsible of Club Diaspora

Houda Bostangi : partnership and sponsorship Co-Manager

Zohra Bouchamaoui : communication Manager & responsible of Club Sports and Social

Aymen Ben Azouz : responsible of Club Careers and Entrepreneurship

Khansa Gharbi : Atuge for Women & responsible of Club Digital, Finance and Sustainability

Amine Triki : Responsible of Atuge Foundation.

Les membres de l’ensemble des instances élues de l’ATUGE Tunisie, France et UK se réuniront lors de l’Université d’Hiver de l’ATUGE, fin décembre à Tunis, afin de coordonner leurs plans d’actions et leur feuille de route stratégique commune.