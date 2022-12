La Tunisie a intérêt à créer une représentation pour les hommes d’affaires tunisiens en Côte d’Ivoire, afin de simplifier les procédures et fournir les données économiques nécessaires à la facilitation de l’investissement dans ce pays, estime Mounir Sahnoun, un investisseur tunisien à Abidjan, actif dans le domaine des travaux publics et de la construction.

Mais dans ce cas, quel sera le rôle de l’ambassade de Tunisie en Côte d’Ivoire ?

Cité par l’Agence TAP en marge d’une mission économique menée par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), du 4 au 8 décembre à Abidjan, Sahnoun a mis l’accent sur la nécessité d’activer la ligne maritime directe reliant Tunis et Abidjan, annoncée par le ministère tunisien du Transport, depuis 2018.

Cette ligne, a-t-il expliqué, favorisera l’accès régulier des entreprises tunisiennes au marché africain, vu que les sociétés sont actuellement contraintes d’expédier leurs marchandises via l’Italie, puis le Maroc ou l’Espagne.

Sahnoun, dont l’entreprise a été chargée de construire l’usine de la Société arabe des industries pharmaceutiques (SAIPH) à Abidjan et qui a également remporté des appels d’offres pour la réalisation de mégaprojets commerciaux et touristiques, plaide également pour la facilitation des transactions financières et la publication du nouveau code des changes pour permettre le transfert des financements nécessaires aux opérations d’investissement.

Une mission économique conduite par la CONECT a visité, du 4 au 8 décembre, Abidjan, la capitale économique ivoirienne…