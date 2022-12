Assurances ZITOUNA TAKAFAUL a obtenu, pour la quatrième année consécutive, le label ‘‘Elu Service Client de l’année’’ dans la catégorie ‘‘Assurance’’.

Le label ESCDA est un prix annuel qui récompense la qualité des services clients par secteur ou catégorie, en se référant aux notes obtenues dans le cadre d’un processus objectif et une méthodologie éprouvée d’enquêtes mystères réalisées sur plusieurs canaux.

Suite à la soirée de remise des prix ESCDA 2023, organisée vendredi 2 décembre 2022 à Tunis, Makrem BEN SASSI, directeur général de ZITOUNA TAKAFUL, a déclaré: « C’est un grand honneur pour nous de recevoir cette distinction pour la quatrième année consécutive et de confirmer notre positionnement de leader dans la relation client dans le secteur des assurances. Ceci couronne les efforts continus et innovants de l’équipe ZITOUNA TAKAFUL, collaborateurs et agents d’assurance ».

Et d’ajouter: « C’est une consécration et un engagement pour que la qualité de service soit toujours au rendez-vous. La relation client est mise en avant dans tous les projets de la société et demeure un axe de développement stratégique ».

Depuis sa création la compagnie d’assurances ZITOUNA TAKAFUL s’est distinguée sur le marché par des offres variées et exclusives destinées aux particuliers et aux entreprises. Le label ‘‘Elu Service Client de l’année 2023’’ vient, en effet, récompenser son approche d’excellence visant à améliorer continuellement sa relation client omnicanal.

Une relation client moderne et digitale

Grâce à une stratégie centrée client, Assurances ZITOUNA TAKAFUL a introduit des standards de qualité dans ses offres et services. Le client, particulier ou entreprise, bénéficie désormais d’un espace personnel pour suivre en ligne toutes les données et informations concernant son contrat d’assurance.

La plateforme digitale facilite ainsi la vie des usagers et leur permet une interaction rapide avec la compagnie, pour le suivi des dossiers ou pour recevoir la réponse à toute autre requête enregistrée.

Site web : www.zitounatakaful.com