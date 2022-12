Leader mondial dans le domaine de la Cybersécurité, Palo Alto Networks assure depuis 2005 l’inviolabilité de milliers d’entreprises à travers le monde. Grâce à ses 12 000 collaborateurs et ses solutions adaptatives aux nouvelles menaces cybernétiques, l’entreprise se positionne en tant que leader mondial dans le domaine de la cybersécurité.

Son principal atout : des solutions adaptées à l’ensemble des secteurs d’activités, qui garantissent une protection des données à tout moment.

Ces dernières années, le pari de Palo Alto Networks a été de développer des solutions dont l’efficacité avoisine les 100%, le tout avec une intervention humaine minime. Une puissance technique qui permet de neutraliser une menace potentielle ou réelle en seulement quelques secondes.

Ainsi, une attaque classique relative à une tentative d’hameçonnage, qui nécessiterait près de 45 minutes pour être complétement éliminée avec une intervention humaine, pourrait très simplement être écartée en 10 secondes.

Cela dit, les compétences humaines de Palo Alto Networks restent vigilantes 24h/24 pour se focaliser principalement sur les attaques de grande ampleur, ou celles qui arrivent rarement à franchir les murs de sécurités dressés par nos solutions innovantes.

Avec une stratégie « zéro trust », Palo Alto Networks s’engage à une vérification systématique de l’identité de l’utilisateur, de l’appareil utilisé par vos collaborateurs, ainsi que des différents accès donnés aux utilisateurs.

Le travail de Palo Alto Networks est de rajouter constamment des briques de sécurité, pour faire remonter le maximum d’informations au Security Operation Center (SOC).

À travers ses solutions, Palo Alto Networks s’engage à sécuriser l’ensemble des périmètres de l’entreprise. Avec ses 12 000 collaborateurs à travers le monde, Palo Alto Networks est incontestablement leader dans le domaine de la cybersécurité.

En 2022, Palo Alto Networks affiche un chiffre d’affaires de 5,5 millions de dollars.

Le département de l’environnement de la ville de New York, le Tunnel Eurasia qui relie l’Asie à l’Europe, Accenture, Schlumberger et d’autres grandes entreprises qui emploient des milliers de personnes, font confiance à nos solutions.

Avec l’équipe locale basée en Tunisie, Henda Haouala, la responsable de la distribution pour l’Afrique, et Jamel Lassoued, Senior Systems Engineer team leader for North-East-West Africa chez Palo Alto Networks, veillent constamment à la qualité des services fournis à nos clients dans la région.

Dans un environnement cybernétique de plus en plus ouvert mais aussi de plus en plus menaçant pour les entreprises et les personnes, nous faisons sans cesse évoluer nos technologies, les compétences de nos collaborateurs, et les temps de réponses. Nous permettons ainsi à nos clients de se focaliser sur leur cœur de métier, sans se soucier de la sécurité de leurs données.