L’ambassade la Finlande en Tunisie vient d’organiser une sympathique réception pour fêter le 105ème anniversaire de l’indépendance de ce pays.

Cette célébration s’est déroulée à l’hôtel Mövenpick de Gammarth en présence des ministres tunisiens de l’Éducation, Fethi Sellaouti, du Transport, Rabie Al Majidi, des membres du corps diplomatique accrédités en Tunisie, ainsi que de nombreux hommes d’affaires et journalistes amis de la Finlande dont particulièrement le consul honoraire, Bassem Loukil.

Dans son discours de bienvenue, le très dynamique ambassadeur de la Finlande, Teemu Sepponen, a souligné que cet événement représente une célébration en Tunisie du 105ème anniversaire de l’indépendance, ainsi que la longue amitié entre nos deux pays.

L’ambassadeur de Finlande à Tunis a par la suite mis en exergue les facteurs de succès de la Finlande, tels que la démocratie, l’égalité, l’éducation, la dynamique de la société civile et l’ouverture au libre-échange, rappelant que son pays est considéré comme le plus heureux du monde, selon World Happiness Report.

L’ambassadeur a par la suite évoqué la situation internationale complexe dans ce contexte de guerre et d’instabilité, rappelant que la Finlande et la Tunisie ont condamné la guerre et l’offensive illégale de la Russie en Ukraine.

Abordant le partenariat entre l’Union européenne et la Tunisie, il estime que «… dans des situations difficiles, le partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne doit être mis en avant, surtout qu’il est irremplaçable et bénéfique pour les deux parties ».

Teemu Sepponen s’est par la suite étalé sur les relations historiques entre son pays et la Tunisie, insistant sur la nécessité de les élargir en énumérant les possibilités de développement de cette coopération, surtout dans les domaines de la haute technologie, des énergies vertes, de l’éducation et du tourisme.

Il a rappelé que la Finlande présente plusieurs points de similitude avec la Tunisie. « Les deux pays ont peu de ressources naturelles et comptent, pour leur développement, sur leurs ressources humaines. Et c’est sur cela qu’il faut travailler.»

De son côté, Fethi Sellaouti, a tenu à féliciter le peuple finlandais à l’occasion de sa Fête nationale, précisant au passage que les liens historiques entre la Tunisie et la Finlande sont témoins de la profondeur des relations entre ces deux pays amis dans plusieurs domaines, rappelant que les deux pays qui coopèrent dans plusieurs domaines comptent approfondir les partenariats pour un avenir brillant et fort.

Tout en se félicitant de ces rapports amicaux, indéfectibles et précieux, basés sur le respect mutuel, le ministre a rappelé que les deux pays ayant des approches similaires dans la plupart des dossiers les plus sensibles, continueront certainement à travailler ensemble sur la base des valeurs partagées et des intérêts communs.

Fethi Sellaouti a exprimé le souhait de la Tunisie de bénéficier de l’expertise et de l’expérience finlandaises, modèles dans les domaines de l’éducation pour améliorer la qualité de son enseignement.