Le 8ème numéro de la revue “Info-climat“ (juillet – septembre 2022) qui vient de paraître rend compte des faits saillants de l’actualité climatique en Tunisie au cours du dernier trimestre de l’année 2022. Il met l’accent sur les thématiques majeures ayant trait aux défis imposés par le changement climatique et aux plans et programmes mis en œuvre par notre pays pour s’adapter à ce phénomène et en atténuer les effets désastreux sur l’environnement et l’ensemble des secteurs économiques.

Éditée par le ministère de l’Environnement en collaboration avec l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ), la revue met la lumière sur le dossier du marché du carbone en Tunisie dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6 de l’Accord de Paris sur le climat.

Elle définit ce concept, analyse les mécanismes de coopération entre les pays prévus par cet article pour la mise en œuvre de leurs CDN et énumère notamment les actions entreprises par la Tunisie pour l’accès au marché du carbone.

D’autre part, Info-climat passe en revue les principales activités enregistrées à l’échelle nationale pendant le trimestre écoulé dans le domaine climatique dont on peut citer les efforts menés pour l’élaboration du troisième Rapport biennal actualisé de la Tunisie (BUR3), conformément aux exigences de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ainsi que la participation de la société civile au projet d’actualisation du Code de l’environnement.

Comme à l’accoutumée, la revue ouvre ses colonnes aux jeunes champions du climat en publiant une interview de Rawé Kefi qui s’est fortement impliquée dans des activités dédiées aux questions de l’environnement et particulièrement à la lutte contre le changement climatique.

Sur le plan international, Info-climat fait état d’un certain nombre d’activités se rapportant notamment à la préparation de la COP27 qui s’est tenue à Charm Al Cheikh du 8 au 18 novembre 2022, et au problème des financements climatiques.