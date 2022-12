“Les investisseurs tunisiens en Côte d’Ivoire ne sont pas des concurrents pour les Ivoiriens, mais plutôt des partenaires à la conquête d’une coopération win-win”. C’est ce qu’a affirmé le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), Tarek Cherif, qui intervenait au cours d’une séance de travail tenue, mardi 6 décembre 2022, au ministère ivoirien des Affaires étrangères.

Il a ajouté que les investisseurs tunisiens et ivoiriens peuvent mettre en place des programmes de partenariat dans les plus brefs délais, vu que les produits tunisiens sont adaptés aux conditions africaines, c’est-à-dire qu’ils répondent aux besoins du marché africain aux niveaux de la qualité et des prix.

Tarek Chérif souligner, par ailleurs, l’importance des investisseurs tunisiens en ce pays qui connait une croissance notable afin de contribuer à la création de la valeur ajoutée.

Pour le président de la CONECT, la présence d’investisseurs ivoiriens en Tunisie est également souhaitable et importante, vu qu’elle représente une porte d’entrée permettant l’accès à deux marchés voisins importants, outre l’Union européenne (UE).

Il appelé dans ce cadre à simplifier les procédures pour les investisseurs, notamment au niveau de la douane et à octroyer les avantages nécessaires.

Le programme de visites de terrain de la mission économique témoigne l’intérêt porté à ce marché en termes de prospection et d’identification des opportunités d’investissement et de partenariats avec le secteur privé ou dans le cadre de Partenariat Public Privé (PPP) entre les deux pays, a-t-il souligné.

Cet atelier a été organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), en coopération avec la CONECT à l’occasion d’une mission économique menée par la Confédération, du 4 au 8 décembre à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

La mission est composée de 70 investisseurs qui opèrent dans différents secteurs (agroalimentaire, santé, TIC, assurance, BTP).

En quête de secteurs à fort potentiel d’exportation et d’opportunités d’implantation, ces hommes d’affaires devront prendre part à des réunions de travail avec des responsables ivoiriens de haut niveau, à des ateliers sur le climat d’affaires.