Le développement des relations commerciales et industrielles entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire sur la base d’une coopération et de bénéfices mutuels, c’est l’objectif d’un accord signé entre la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) et la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI).

En vertu de cet accord, signé mardi 6 décembre 2022 à Abidjan à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, en marge d’une mission économique menée par la Confédération, du 4 au 8 décembre, les deux parties s’engagent à encourager les rencontres d’affaires et à soutenir l’organisation de visites de délégations.

Dans ce cadre, ils vont fournir toutes les informations nécessaires, mener des entretiens ” match-making ” et mettre en contact les différents participants avec des partenaires intéressants, et ce, dans la perspective d’offrir la meilleure organisation des rencontres d’affaires.

Il s’agit, également, d’apporter l’assistance pour les recherches relatives au commerce et à l’investissement en fournissant des informations les contacts économiques.