La Société tunisienne de banque (STB BANK), en partenariat avec la Fintech INSIGHT PLUS, projette de mettre en place la plateforme « Exsys ». Développée par INSIGHT PLUS, cette plateforme a pour rôle d’automatiser le flux de négociation entre les bureaux de change et la banque et de créer un espace digital pour booster la transparence des flux qui relient les banques et les bureaux de change en adoptant une nouvelle vision pour dynamiser davantage un marché en plein essor.

En effet, les bureaux de change ont une forte capacité d’absorption de devises BBE circulant dans l’économie formelle et informelle, étant donné leur proximité des TRE et la flexibilité des horaires de travail.

Dans le cadre de sa stratégie en tant que Bank As a Plateforme et partenaire de référence de l’écosystème d’innovation, la STB BANK œuvre, à travers cet écosystème, à digitaliser progressivement les activités de devises et apporter son expertise à l’effort national qui vise à intégrer ce marché dans son cadre règlementaire.

De plus, cette initiative vise à lutter contre le marché parallèle de devises et à lutter contre le blanchiment d’argent.

De ce fait, la STB BANK est devenue la banque partenaire stratégique de la plateforme « Exsys » d’INSIGHT PLUS. Il s’agit d’offrir des données marché et des processus digitaux et de mettre en relation les bureaux de change avec des banques ou des entreprises via un processus digitalisé en totalité, en toute fiabilité, confidentialité et sécurité.

De son côté, INSIGHT PLUS compte faciliter la réalisation des opérations de change ou d’achat de devises pour le propre compte de son partenaire (la STB BANK), ainsi que pour les clients de ce dernier. Ces opérations sont réalisées à travers une plateforme collaborative qui apporte de la valeur aussi bien pour les bureaux de change que pour la banque dans un modèle win-win qui permet de pérenniser cette relation.

Le lancement officiel de cette plateforme est programmé avant fin janvier 2023.