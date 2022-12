“Un siècle et l’éternité” est une exposition-hommage qui se tiendra à la mémoire du grand peintre tunisien, Jellal Ben Abdallah (1921-2017).

Près de 40 artistes se sont réunis dans le cadre d’une exposition collective dont le vernissage est prévu le 9 décembre à la galerie TGM La Marsa pour rendre hommage à ” l’Homme de Sidi Bou Saïd “, et l’un des plus grands peintres tunisiens en reprenant l’imaginaire et la poésie de l’artiste.

L’exposition présentera un ensemble d’œuvres de Jellal Ben Abdallah ainsi que leur écho auprès des artistes contemporains. Un livre-souvenir signé par Amin Bouker meublera cette rencontre.

Selon Amin Bouker, l’administrateur de la page JBA conçue pour préserver en mémoire l’oeuvre et le peintre feu Jellal Ben Abdallah, ces artistes de toutes obédiences (peintres, sculpteurs, céramistes, mosaïstes, architectes, plasticiens…) ont mis leurs projets en hibernation pour pouvoir accomplir une oeuvre d’art rendant hommage au Maître disparu.

De plus, près de 20 oeuvres de Ben Abdallah issues de collections privées seront également exposées.