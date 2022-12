Notre confrère Tourisme Info vient de publier l’«Annuaire de la Plaisance 2023» qui sera sur le stand de la Tunisie, dès samedi 3 décembre 2022 à l’ouverture du Salon «Nautic» de Paris.

Selon la publication, l’Annuaire de la Plaisance 2023, de 20 pages, comporte 133 adresses, réparties sur 13 rubriques :

1- Ports de Plaisance et Marinas : 8 adresses

2- Administration : 10 adresses

3- Constructeurs de bateaux : 29 adresses

4- Fabrication des voiles : 5 adresses

5- Equipementiers de bateaux : 16 adresses

6- Services : 6 adresses

7- Distributeurs matières et produits pour construction de bateaux : 6 adresses

8- Entretien-Carénage-Réparations : 5 adresses

9- Vendeurs de moteurs : 10 adresses

10- Fédérations & associations : 10 adresses

11- Formation : 3 adresses

12- Experts / Consultants : 3 adresses

13- Clubs de plongée : 22 adresses.

C’est la troisième édition de l’Annuaire de la plaisance en Tunisie que publie Tourisme Info. C’est l’annuaire des loisirs et sports nautiques, des activités marines, de l’économie et de l’univers de la mer en Tunisie.

Il sera prochainement disponible, mais dès à présent, il consultable dans la rubrique « plaisance » du site web : www.tourisminfo.com.tn

On aura compris, il s’agit d’un manuel de renseignement, un outil de travail et un document de référence qui informe les clients et les prospects sur les entreprises du secteur. Il accompagne ses opérateurs et ses professionnels. Son but est de dynamiser les affaires et relancer le développement de la plaisance en Tunisie.

Sa mise à jour a été réalisée avec la contribution Mansour CHAABANE (consultant/conseiller en ports de plaisance et tourisme nautique).

Cet annuaire est une contribution pour une meilleure communication entre les partenaires du secteur, un trait d’union entre les fournisseurs et producteurs d’une part et consommateurs et entrepreneurs d’autre part.