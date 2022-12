Plus de 200 entreprises tunisiennes et libyennes opérant dans divers secteurs participeront à la première édition du Salon tuniso-libyen de l’industrie et du commerce à Misrata (Libye), prévu du 16 au 18 janvier 2023 et organisé par le Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (TABC) en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Misrata.

“Tunisie- Libye, porte d’entrée de l’Afrique” est le thème dudit salon qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques tuniso-libyennes, et qui vise à créer un pôle économique commun en vue d’accéder au marché africain.

L’organisation de cette manifestation est le fruit d’un certain nombre d’initiatives précédentes, telles que la tenue à Sfax (octobre 2022) de la 4ème édition du Forum économique tuniso-libyen et la participation d’une délégation du conseil aux activités de la 1ére édition du salon des régions des zones franches à Misrata…

La ville de Misrata va jouer un rôle essentiel dans l’économie de la région grâce à son port commercial, considéré comme l’un des ports libyens les plus dynamiques et une zone franche qui permet aux investisseurs de bénéficier de nombreux avantages.