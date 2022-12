L’ambition de mettre en place une vision commune pour la création d’une station portuaire de sécurité alimentaire à travers le traitement et le stockage de produits alimentaires au profit de la Tunisie et de la Libye et des pays voisins, a été exprimée, mercredi 30 novembre 2022, par les ministre tunisien et libyen du Transport, respectivement Rabii Majidi et Mohamed Salem Chahoubi.

Lors d’une rencontre tenue en marge de la visite officielle de deux jours (30 novembre et 1er décembre 2022) en Tunisie du Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah, les deux ministres se sont également accordés à renforcer le transport public régulier entre les deux pays et l’échange d’expertises en matière de formation dans les domaines du transport maritime, terrestre et ferroviaire, des ports et de l’aviation civile.

La rencontre a été aussi l’occasion d’examiner les meilleurs moyens de favoriser la mise en application des recommandations issues de la réunion bilatérale tenue dernièrement, en Libye, entre les deux ministres, et portant sur le renforcement des liaisons terrestres, maritimes et aériennes entre les deux pays et l’amélioration des conditions de circulation des personnes et des marchandises à travers les passages frontaliers, notamment celui de Ras Jedir.

Exprimant leur satisfaction quant à la dynamique d’échange entre les deux pays dans les domaines des transports et aux résultats positifs des rencontres bilatérales, les deux parties ont par ailleurs fait part de leur détermination à renforcer la coopération pour saisir les opportunités d’investissement qui se présentent en Afrique en intensifiant les liaisons aériennes avec les pays africains.