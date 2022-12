La Commune de Metline, petite ville littorale située à Bizerte, au nord-ouest de la Tunisie, va se lancer dans le tri sélectif des déchets grâce à une convention, signée le 30 novembre 2022, avec l’association Tunisie recyclage et les Scout Metline Bizerte, avec l’appui de l’Union européenne (UE) dans le cadre de sa campagne “For our Planet” (Pour notre Planète).

Il s’agit d’une campagne visant à soutenir les acteurs locaux, cette fois, ceux de Cap Zbib, pour préserver l’environnement avec l’implication des élèves et pour la première fois les scouts et sensibiliser à l’importance du respect de la nature.

Onze bennes de tri sélectif des déchets ont été installées à l’école et sur la plage de Cap Zbib, lors de l’évènement organisé, à Metline, le 30 novembre 2022, par la délégation de l’UE en Tunisie, en présence de l’Ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, Marcus Cornaro. L’évènement fait suite à une série d’actions de dépollution et de sensibilisation à la préservation de la nature baptisées “EuBeachCleanup”.

Lors de cet évènement, une pièce de théâtre sur l’environnement a été présentée et une formation des élèves sur le tri sélectif des déchets a été organisée par l’association Tunisie recyclage. L’objectif de ces actions est de soutenir et impliquer les acteurs tunisiens notamment locaux (commune, scouts, élèves) en vue d’agir en faveur de la préservation de l’environnement naturel.

L’environnement et le paysage naturel dans la région de Cap Zebib, zone sauvage et riche en biodiversité marine, est magnifique et mérite d’être protégé et préservé de toutes les menaces de pollution et d’érosion.

Situé sur la côte nord de la Tunisie, Cap Zebib ferme la baie de Bizerte du côté est. Dans ce lieu encore sauvage est magique, se trouvent les îlots Cani qui sont parmi les sites les plus intéressants de plongée sous-marine de Méditerranée.

En dépit de sa richesse en biodiversité marine et de son potentiel écologique, la zone de Cap Zebib n’a pas été planifiée comme zone de protection conformément aux critères IMMA (Important Marine Mammal Areas). “Elle a été proposée comme zone importante pour les mammifères marins, mais cette proposition n’a pas été retenue pour manque de données réguliers de surveillance de la distribution des dauphins”, selon Mehdi Aissi, chargé du programme marin au WWF-Afrique du Nord.

La sensibilisation des acteurs locaux et des citoyens et leur implication dans la protection de toute la zone et de son entourage de la pollution, revêt ainsi une grand importance.

Pour mémoire, la campagne “For our Planet” est une initiative conjointe de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) visant à rallier le soutien à l’action pour la nature et le climat dans les années à venir.