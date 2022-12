Le long-métrage de fiction “Sous les figues” d’Erige Sehiri a été sélectionné dans la compétition “RêVolution” de la 22ème édition du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles (Cinemamed) qui se tiendra du 2 au 10 décembre 2022 sous le signe “Visages de la Méditerranée en quête d’identité”.

Inaugurée en 2021, la nouvelle compétition “RêVolution” avec “Un regard sur demain” propose une sélection de films de fiction et documentaires qui font la part belle aux enjeux et défis auxquels se confronte la jeunesse méditerranéenne à travers en tout 7 films dont “Sous les figues” qui sera en lice pour le Prix “RêVolution” et celui du “Jury jeune”.

Ayant remporté récemment le Bayard d’Or du meilleur film, le Premier Grand Prix du festival international du Film francophone de Namur (FIFF), le film d’Erige Sehiri est retenu également dans le cadre des 12 avant-premières du Cinemamed pour mettre à l’honneur la découverte d’un cinéma trop peu présent sur les Ecrans à Bruxelles avec des films inédits.

Bien qu’il ne soit pas présent cette année dans la compétition officielle, le cinéma tunisien affiche sa présence dans la section “Panorama” par le film aventure “Ashkal” de Youssef Chebbi, présenté à la Quinzaine des Cinéastes à Cannes et lauréat récemment de la mention spéciale de la 37ème édition du FIFF.

La section “Panorama” est l’occasion cette année de découvrir en tout 17 longs métrages de fiction en plus de ceux présentés dans les différentes compétitions, pour un tour complet de la Méditerranée et de ses réalités.

Par ailleurs, la tunisienne Amira Chebli fait partie du jury officiel réunissant de grands noms du cinéma qui attribueront à un film de la Compétition officielle le Grand Prix, ainsi que le Prix spécial du Jury.

Amira Chebli a entamé une carrière d’actrice parallèlement à son parcours académique à l’Ecole des beaux-arts de Tunis et à l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth. Lorsqu’elle s’installe en France, elle travaille avec David Bobée sur l’adaptation théâtrale de “Peer Gynt”,tout en continuant à tourner en Tunisie pour des séries télé comme “Nouba” d’Abdelhamid Bouchnak.

Sa trajectoire mêle danse contemporaine, performance, cinéma et séries, en collaboration avec une nouvelle génération de cinéastes.