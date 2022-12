Une pénurie de plus de 200 000 travailleurs qualifiés menace de ralentir la transition énergétique de l’Allemagne, selon un rapport de l’Institut de l’économie allemande (IW).

Pour l’expansion de l’énergie solaire et éolienne, environ 216 000 travailleurs qualifiés supplémentaires, en particulier des électriciens, techniciens en chauffage et en climatisation et autres spécialistes en informatique sont nécessaires, selon ce rapport, cité par Clean Energy Wire (CLEW).

Les spécialistes estiment que le recrutement de plus de femmes, qui sont largement sous-représentées dans de nombreux emplois clés, et le recyclage des travailleurs d’autres domaines pourraient contribuer à atténuer la pénurie de main-d’œuvre.

“Afin de ne pas compromettre la transition énergétique, la sécurisation de la main-d’œuvre qualifiée doit être une priorité absolue pour toutes les parties concernées”, a déclaré l’auteur du rapport, Anika Jansen, citée par le journal allemand ” Handelsblatt “.

Le gouvernement allemand a approuvé une nouvelle stratégie de main-d’œuvre qualifiée qui comprend des mesures pour aider les entreprises et les entreprises à attirer et à retenir des travailleurs qualifiés en octobre.

” Les huit prochaines années sont décisives pour l’Allemagne. Pendant ce temps, nous devons créer les conditions pour que la transformation dont nous parlons devienne réellement une réalité “, a déclaré le chancelier Olaf Scholz, ajoutant que transformer l’économie allemande en une économie climatiquement neutre et durable est la plus grande tâche du pays.

L’Allemagne vise à produire 80 % de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030 et à devenir climatiquement neutre d’ici 2045.