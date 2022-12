De grosses vagues envahissantes ont atteint, dans la nuit de samedi 26 novembre à dimanche 27, le petit village de Kraten, village portuaire situé à l’extrémité nord des îles Kerkennah.

Les eaux de la mer ont envahi les maisons, les champs provoquant des dégâts matériels, a alerté l’Association Kraten pour le développement durable, la culture et les loisirs.

Les Iles Kerkennah comptent parmi les régions les plus menacées par les changements climatiques et la hausse de niveau de a mer, rappelle l’association, dans un communiqué.

Elle a appelé les autorités locales et régionales à intervenir pour protéger le village et les cotes de l’archipel. L’association tient à souligner que les plages de Aajmi et Bilaz, nécessitent une intervention urgente pour contrecarrer la hausse du niveau de la mer.