Une feuille de route visant à résoudre la crise des déchets dans le gouvernorat de Sfax, qui perdure depuis plus d’un an, a été proposée par un groupe d’experts dans les domaines de l’énergie et de valorisation des déchets et d’activistes écologiques réunis à l’initiative de l’organisation “H2G Hub”.

Parmi les propositions formulées dans le cadre de cette feuille de route, figure l’implication des sociétés pétrolières dans le traitement des déchets à travers la mobilisation d’un budget RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) avec l’engagement de l’Etat à déduire les dépenses liées au projet de l’impôt des sociétés pétrolières.

Les experts ont par ailleurs proposé l’implication des huileries dans le traitement des margines (rejets liquides issus de la trituration des olives), la transformation de l’usine NPK relevant du Groupe chimique tunisien en centre de valorisation des déchets, étant donné la disponibilité des infrastructures, des équipements et des terrains nécessaires au stockage primaire des déchets et l’élaboration, de concert avec les spécialistes, d’une stratégie pour attirer les investissements de transformation de déchets en hydrogène vert.

“H2G HUB” estime, par ailleurs que la résolution de la crise environnementale au gouvernorat de Sfax, nécessite la conjugaison des efforts des secteurs public et privé ainsi que des organisations nationales notamment l’UGTT.

Sfax vit depuis septembre 2021 une crise due à l’absence de solution aux problèmes des déchets ménagers qui perdurent depuis septembre 2021, date de la fermeture de la décharge régionale contrôlée d’Agareb. Jamais une crise environnementale n’a pris un tel ampleur avec des scènes sinistres d’incinération des déchets en plein centre-ville. Le ministère de l’environnement et ses différents organismes notamment l’ANGED ont fait jusqu’à présent, preuve d’impuissance totale à gérer cette crise.