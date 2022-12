Le projet “Autonomisation économique des femmes rurales et renforcement du leadership féminin” a permis la formation et le financement de 124 participantes à ce projet dans les gouvernorats de Sfax et Nabeul, selon la coordinatrice dudit projet, Amira Ben Othman.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi 30 novembre 2022 à Gammarth, elle a ajouté que ce projet, financé par l’ambassade du Canada à Tunis et mis en oeuvre par l’Organisation internationale du travail (OIT) et les ministères de l’Emploi et de l’Agriculture, cible les structures et organisations gouvernementales et nationales ayant contribué au renforcement du leadership féminin dans les zones rurales au niveau national, local et régional dans les deux régions pilotes (Sfax et Nabeul).

Des sessions de formation ont été programmées au profit de mille participantes dans les domaines de prise de décisions et de la communication, outre des formations en gestion financière pour les aider à lancer leurs projets.