Mounir Hassine, membre du Comité directeur du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDS), indique que la transition démocratique ne peut se concrétiser en Tunisie qu’à travers la réalisation des objectifs de la révolution et la satisfaction des demandes des citoyens, à savoir l’emploi, la liberté et la dignité.

A l’ouverture du colloque international sur “l’avenir du forum social mondial”, organisé à la Cité de la Culture à Tunis, mercredi 30 novembre, Hassine a souligné que la Tunisie a besoin aujourd’hui de mettre en place une plateforme commune pour le changement social à partir des alternatives économiques et sociales justes et équitables.

“La mise en place d’une plateforme commune pour le changement social requiert la participation de tous les acteurs sociaux en vue de lutter contre la corruption et l’extrémisme”, a-t-il ajouté.

Il a relevé que la Tunisie a connu une régression des indices économiques et sociaux depuis le déclenchement de la révolution, outre la recrudescence du chômage, la migration des compétences et une croissance du flux de la migration irrégulière.