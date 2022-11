Les Journées Théâtrales de Carthage (JTC) organisent, dans le cadre de leur 23ème édition prévue du 3 au 10 décembre 2022, un symposium sur les pistes de production et de distribution théâtrales dans les pays arabes et africains.

Cette rencontre se veut une plateforme pour discuter des moyens de les soutenir et de les développer de manière à établir une industrie créative pour ce secteur, axée principalement sur une approche économique en adéquation avec les spécificités de chaque pays de la région.

Placé sous la direction du professeur émérite Mohamed Messaoud Idriss, ce colloque sera une occasion pour débattre de tout un contexte et système faisant ressortir que l’activité théâtrale, production et distribution, est soutenue essentiellement et majoritairement par l’Etat. Un choix ou une pratique qui entrave l’émergence d’un marché d’art permettant aux œuvres de rayonner mondialement et ce en l’absence de canaux, de circuits et de structures de distribution arabes et africains pour soutenir la production et la promotion.

Ainsi, l’état des lieux a démontré que de nombreuses œuvres théâtrales souffrent d’un manque de représentations même dans leur pays, et leurs présences se limitent à quelques festivals dans les pays arabes, ce qui réduit la durée de vie de l’œuvre qui aurait pu encore circuler et avoir de l’impact s’il y avait un marché artistique qui permet une égalité des opportunités pour tous les acteurs de théâtre.

Ceci s’explique par la nature de la production théâtrale et des canaux de distribution étroits dans le monde arabe, ipso facto, limitant sa diffusion à l’échelle la plus large possible, car aucune stratégie claire d’échange artistique n’a été développée pour assurer une distribution internationale des œuvres locales, surtout dans les pays européens où d’importantes communautés arabes vivent et ont soif de théâtre.

Afin d’étudier ces thématiques et d’échanger expériences et expertises dans les domaines de la production, de la diffusion, de la recherche de financements et de marchés, des spécialistes et professionnels ont été associés à ce colloque, notamment des producteurs, des sponsors et des bailleurs de fonds qui contribuent au financement des projets culturels, ainsi que des gérants des structures théâtrales, des directeurs de théâtre, des programmateurs et des directeurs de festivals.

Dans le cadre des Journées Théâtrales de Carthage, des acteurs du secteur du théâtre de nombreux pays du monde se rencontreront, parmi lesquels des producteurs, des distributeurs, des directeurs de festivals, des acteurs et des réalisateurs, dans le but d’échanger des idées sur les moyens les plus importants et efficaces afin de créer une base de données et une plateforme électronique capable de créer une réelle dynamique permettant la promotion des productions théâtrales.

“Molière au miroir du théâtre arabe et africain” est le thème d’un deuxième colloque qui sera organisé par les Journées Théâtrales de Carthage en partenariat avec l’Association Tunisienne des critiques de théâtre, sous la direction du professeur Hamdi Hemaidi.

L’année 2022 est un événement majeur aussi bien pour le théâtre en général que pour le théâtre arabe et africain. Elle correspond en effet au quatre centième anniversaire de la naissance de Molière. Grâce à ce dramaturge de renommée internationale, le monde arabe est entré de plain-pied dans l’univers du 4e art. Depuis 1847, ses pièces n’ont pas cessé d’être traduites, adaptées et jouées au Proche-Orient et au Maghreb.

Le théâtre africain francophone a surtout puisé dans ses comédies ce qui servait de support à des fins didactiques et a été, de ce fait, amené à s’interroger sur la spécificité de la création dramatique dans le continent noir.

De là est née l’idée d’organiser ce colloque qui se propose de débattre des résultats d’une pratique théâtrale arabe et africaine dont Molière a été la référence principale et prépondérante durant 175 ans. Ces résultats correspondent, entre autres, aux expériences de traduction, d’adaptation, de modelage selon les exigences des réalités locales, de gestion du spectacle théâtral et de tentatives de dépassement du modèle adopté.