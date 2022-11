La 5ème édition du festival international MyFirstDoc in Tunisia se tiendra du 27 au 30 décembre 2022 à la Cinémathèque tunisienne.

Organisé par l’Association Cinéma documentaire tunisien, le Festival MyFirstDoc met en lumière le jeune cinéma international en offrant la possibilité à des réalisateurs de présenter leurs œuvres devant le public Tunisien.

MyFirstDoc dont la programmation sera dévoilée prochainement se fixe comme objectif principal la découverte et la promotion de premiers films de jeunes talents en donnant la visibilité à différentes expressions du cinéma documentaire international devant un public le plus large possible.

Le programme qui allie entre projections et ateliers propose au public des films documentaires de création avec un regard d’auteur. La volonté du festival est de faire découvrir des documentaristes indépendants, en mettant également à l’honneur des cinéastes tunisiens.

L’association Cinéma Documentaire Tunisien organise annuellement deux Festivals “Documed festival” et “MyFirstDoc” avec des projections de films documentaires en provenance des pays du pourtour méditerranéen en vue entre autres d’encourager le public tunisien pour le genre cinématographique documentaire, favoriser l’accès à la culture documentaire et de permettre au plus grand nombre d’accéder aux connaissances théoriques et pratiques de la création documentaire.

Elle offre aux festivaliers des événements avec entrée libre qui visent à rassembler tous les publics mais essentiellement les scolaires, les étudiants, les enseignants et les passionnés de cinéma documentaire qui cherchent à découvrir, à apprendre et à échanger autour de découvertes cinématographiques dans des espaces dédiés spécifiquement au cinéma documentaire.