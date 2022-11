Desk Europe Créative Tunisie informe que l’appel “Coopération européenne 2023” a été lancé, mardi 29 novembre 2022 et est ouvert jusqu’au 23 février 2023.

Cet appel soutient les acteurs culturels et créatifs dans leurs démarches de collaboration à travers l’Europe afin de renforcer les capacités internationales des professionnels et des artistes, et de promouvoir l’innovation et la créativité.

L’appel 2023 “projets de coopération européenne” du sous-programme Culture du programme Europe créative 2021-2027 soutiendra une grande variété de projets collaboratifs de dimension européenne impliquant les acteurs des secteurs culturels et créatifs. Il vise à renforcer la création transnationale, à encourager la circulation des œuvres culturelles, la mobilité des acteurs culturels et créatifs, le développement de l’audience et à stimuler l’innovation.

Les projets devront prendre en compte les enjeux transversaux du sous-programme culture : l’inclusion sociale, la réduction de l’impact environnemental et l’égalité de genres.