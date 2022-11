La société « Le Moteur », distributeur officiel de la marque « TATA MOTORS » de véhicules utilitaires en Tunisie, a lancé, mardi 29 novembre 2022, son nouveau Pick-Up sur le marché tunisien. Son nom : “TATA Xenon X2 Simple Cabine“.

La cérémonie de lancement a eu lieu au showroom de la marque à la Charguia 1, repensé à l’occasion en espace arabo-berbère qui allie donc convivialité, authenticité, modernité et plaisirs partagés. La décoration aux mille couleurs combinant margoum et mobilier traditionnel n’a pas manqué de charmer les regards des chefs d’entreprise et des journalistes et d’attiser les sens.

On a pu découvrir un véhicule résolument polyvalent prenant la forme d’un tout-terrain puissant, muni d’une benne arrière au grand volume et dont les qualités de franchissement, la capacité de charge utile et la motorisation robuste en font un utilitaire aux possibilités infinies.

Tata Xenon X2, symbiose entre puissance, confort et sécurité

Puissant et économique, le nouveau Pick-Up Tata Xenon X2 Simple Cabine est un véhicule polyvalent qui combine force et confort répondant aux attentes d’une large clientèle sur le marché tunisien, nous a-t-on expliqué. Bâtiment, travaux publics, exploitations agricoles, élevage de bétail et tous types de transport sont entre autres secteurs d’activité pour lesquels Tata Xenon X2 Simple Cabine est d’une utilité cardinale.

Par ailleurs, le nouvel arrivé de TATA MOTORS est extrêmement robuste offrant des performances multiples et une sécurité optimale en tout-terrain à des prix abordables. Ce modèle est conçu pour accueillir ses occupants dans le plus grand confort et transporter une charge considérable en toute sécurité.

TATA Xenon X2 est équipé d’une cabine plus profonde sans perte du volume total permettant d’avancer et de reculer les sièges et d’adapter leurs inclinaisons. Il se distingue notamment par un design qui l’adapte pour un usage aussi bien professionnel que personnel.

Des caractéristiques techniques qui dépassent toute attente

TATA Xenon X2 Simple Cabine est un véhicule amplement stable grâce à une direction assistée à crémaillère. Ce modèle offre également une meilleure visibilité grâce à la réduction de la largeur de la benne sans perte de volume et de charge utile. Deux points qui ne peuvent que renforcer le volet sécurité de cette automobile.

Ce Pick-Up se caractérise par un moteur puissant de 150 Ch. En effet, grâce à son mécanisme embrayage surdimensionné et la suspension arrière à ressort à 04 lames paraboliques et amortisseurs Heavy Duty, ce Pick-Up peut facilement transporter une charge utile de 1 210 kg. Un record qui fait d’elle la plus élevé dans sa catégorie sur le marché.

Au-delà de la puissance et la capacité de charge, TATA Xenon X2 allie confort et économie. Grâce à sa suspension AV avec des ressorts à boudin et des amortisseurs Heavy Duty le conducteur profite d’une conduite facile et commode. Avec une chaîne cinématique appropriée et un couple moteur élevé à bas régime, ce modèle se caractérise par une consommation très réduite de carburant.

Et pour finir, le nouveau “Face lift“ n’est que la cerise sur le gâteau.

Toutes ces caractéristiques font du TATA Xenon X2 le Pick-Up le plus puissant du marché Tunisien. Cette merveille a été testée longuement sur les routes tunisiennes et a affiché d’excellents résultats, en termes de consommation, conduite et puissance. Facile à personnaliser et à accessoiriser, de quoi répondre à tous vos besoins, et toutes vos envies.

Et ce n’est pas fini. Le management du Le Moteur-Tata annonce une garantie de 3 ans sur le véhicule et deux années de bonus sur le moteur. Mais aussi, tenez-vous, 120 000 km d’entretien (vidange + filtre) tout ceci est inclus dans le prix, à savoir 59 900 dinars.

Rappelons que TATA est une gamme de véhicules utilitaires distribuée par la société Le Moteur depuis 2015. TATA MOTORS est le plus grand constructeur automobile en Inde.