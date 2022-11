Dans le cadre du Programme pour un Leadership Municipal Inclusif (PLMI), des projets ont été réalisés dans différentes municipalités à travers le pays, a fait savoir mardi, Neila Akrimi, directrice générale du Centre International de Développement Pour La Gouvernance Locale Innovante (CILG).

Lors de la conférence de clôture du programme organisée à Tunis, Akrimi a souligné que des projets visant à mieux servir les citoyens dans leur vie quotidienne ont été montés à Menzel Abderrahmane, Fondok Jedid, Seltene, Nabeul, Ain Sobh Nadhour, Tabarka, El Marja, Sidi Bourouis et Hammam Chatt.

” Initié par la Fédération Canadienne des Municipalités avec l’appui des Affaires Mondiales Canada et mis en œuvre en Tunisie par CILG, le PLMI porte de manière délibérée sur la capacité des femmes leaders dans la gestion des affaires locales et celle des institutions nationales et des municipalités à délivrer des services publics répondant au mieux aux besoins et au potentiel des femmes et des filles “, a-t-elle dit.

Dans ce contexte, elle a précisé que le gouvernement canadien a mobilisé 31 millions de dinars à ce programme qui a permis d’améliorer les services municipaux citant, dans ce contexte, la création d’un marché municipal à Hammam Chatt, l’aménagement des salles de sport et jardins d’enfants publics et autres dans les communes citées.