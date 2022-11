InstaDeep Ltd présente un record de 5 articles de recherche, de l’apprentissage par renforcement aux sciences de la vie. C’est une première pour une startup d’IA fondée en Afrique, indique un texte publié par Karim Beguir sur linkedin.

« Cette étape a été rendue possible grâce à notre équipe de rêve composée de talents travaillant dur et collaborant dans plusieurs bureaux ». Il s’agit entre autres de Rihab Gorsane et Omayma Mahjoub, basés à Tunis, qui, en collaboration avec leurs collègues sud-africains Ruan de Kock, Siddarth Singh et Arnu Pretorius, sont les premiers Tunisiens à être acceptés à NeurIPS en tant qu’auteurs principaux. Elles également les premières femmes africaines et arabes basées sur le continent à remporter cette distinction, précise Beguir.