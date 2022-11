Une édition spéciale de l’exposition artisanale “Fée mains” sera organisée par l’association Be Tounsi, les 9, 10 et 11 décembre 2022 à l’espace Sadika à Gammarth.

Une centaine de créateurs, d’artisans, de producteurs et d’artistes des différentes régions du pays participeront à ce rendez-vous qui coïncide avec les fêtes de fin d’année.

Cette exposition a pour objectif de donner l’occasion aux artisans de participer à un marché artisanal où ils proposeront leurs nouveautés dans les domaines de l’art de la table, l’habit et l’accessoire de mode, les senteurs, l’art culinaire et les saveurs traditionnelles, les objets de décoration, indique l’association Be Tounsi, dans un communiqué.

Inspirés de l’artisanat spécifique des régions, les collections qui seront dévoilées lors de cet évènement, se caractérisent par un aspect à la fois moderne et authentique.

Be Tounsi est un collectif dynamique créé en avril 2016 dans l’objectif de sauvegarder le patrimoine matériel et immatériel tunisien et promouvoir l’artisanat et le Made in Tunisia afin d’inciter à acheter et consommer tunisien.