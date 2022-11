Les habitants de la bande frontalière du gouvernorat de Tozeur (circonscription Nefta-Hazoua) aspirent, à l’approche des élections législatives du 17 décembre, à la mise en place d’une politique gouvernementale ciblée en vue de dynamiser l’économie et créer des emplois dans la région en particulier dans le secteur de l’agriculture et du tourisme.

Ainsi, le manque d’eau d’irrigation et l’absence d’aides publiques aux profit des petits agriculteurs, en particulier dans les périodes de pandémies et de catastrophes naturelles et face à la baisse des prix des dattes, sont les principaux problèmes dont souffrent le secteur de l’agriculture dans la région.

Par ailleurs, plusieurs habitants de la délégation de Nefta ont fait part à l’agence TAP des manquements de la région au niveau de l’infrastructure et le manque d’investissements privés et des services dans les secteurs de la santé et du transport.

Dans le même contexte, et dans le cadre d’une politique globale de l’appui à l’investissement et à la création de l’emploi, les habitants du gouvernorat de Tozeur espèrent aussi une meilleure politique dans le secteur touristique qui fait face à la fermeture de plusieurs établissements hôteliers en plus de la limitation des activités touristiques durant les vacances scolaires. Selon des experts de la région, la crise du tourisme a été accentuée par la crise du transport aérien et l’abandon de plusieurs lignes internationales à l’aéroport Tozeur-Nefta.

A l’instar des autres délégations de Tozeur, les habitants de Hazoua souhaitent aussi que les représentants parlementaires de la région œuvrent pour la mise en place d’une législation instaurant la discrimination positive à travers l’appui des investissements et la réalisation de projets publics capable de dynamiser l’économie de toute la région à l’exemple de la création d’une zone de libre échange avec l’Algérie.

A noter que le gouvernorat de Tozeur est réparti selon trois circonscriptions électorales pour les élections du 17 décembre prochain à savoir : la circonscription de Tozeur, la circonscription de Degache-Hamet Djerid-Tamerza et la circonscription de Nefta-Hazoua.