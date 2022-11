Ce samedi 26 novembre 2022 au Qatar, on assistera à des duels intenses lors de cette deuxième journée des Groupes C et D. Il faut dire que l’essentiel de la suite de la compétition se jouera aujourd’hui.

Une journée pleine et des duels qui promettent, avec des équipes parmi les mieux classés du foot mondial. Une Argentine qui doit se racheter après sa défaite face à l’Arabie Saoudite (2-1), le Mexique et la Pologne qui se sont neutralisés lors du premier match sont dos au mur et doivent se battre pour arracher les 3 points synonymes d’une possible qualification.

L’Arabie Saoudite a besoin de confirmer ses bons résultats et une victoire peut lui garantir un ticket en huitième de final.

Le Danemark après son échec face à la Tunisie se doit de l’emporter face à l’équipe de France, elle l’a fait il n’y a pas longtemps.

Coupe du monde 2022 : Au programme du samedi 26 novembre

11h (Heure TN – 13H heure Doha): Tunisie – Australie

– 14h (Heure TN – 17H heure Doha): Pologne – Arabie Saoudite

– 17h (Heure TN – 19H heure Doha): France – Danemark

– 20h (Heure TN – 22H heure Doha): Argentine – Mexique

Coupe du monde 2022 en live streaming