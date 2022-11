En collaboration avec la Direction générale de la résidence et des affaires étrangères à Dubaï (GDRFA), la compagnie aérienne Emirates offre désormais aux voyageurs internationaux la possibilité d’accélérer leur expérience à l’aéroport en consentant à l’utilisation de données biométriques.

L’accord a été signé par le lieutenant-général Mohamed Ahmed Al Marri, directeur général de la GDRFA à Dubaï, et Adel Al Redha, directeur des opérations d’Emirates, en présence de plusieurs hauts responsables des deux parties.

Premier accord de ce type au niveau mondial, le partenariat stratégique entre GDRFA et Emirates est un effort de coopération visant à améliorer encore l’expérience de voyage innovante et orientée vers le monde numérique des visiteurs de Dubaï.

L’accord améliore les procédures de circulation des passagers à l’intérieur du terminal 3 de l’aéroport international de Dubaï et garantit une expérience aéroportuaire plus rapide et plus efficace pour les voyageurs en transfert vers des vols de correspondance, ainsi que pour ceux qui arrivent à Dubaï comme destination finale.

Commentant la mise en place, grâce à cet accord, de services de premier ordre pour les voyageurs, Son Excellence le lieutenant-général Mohammed Al-Marri a déclaré : “Dubaï est l’une des destinations les plus aspirationnelles du monde, et 2022 a déjà vu plus de 8 millions de touristes arriver dans la ville. Nous continuons à soutenir nos partenaires clés en leur offrant des services de premier ordre alors que nous nous efforçons d’atteindre l’excellence et d’innover pour positionner Dubaï comme le premier centre d’affaires et la première destination touristique au monde”.

Soulignant l’importance de cet accord, Adel Al Redha a déclaré : “Emirates investit continuellement pour améliorer l’expérience client et nous remercions la GDFRA d’avoir étendu les liens de coopération, de communication et de coordination pour ajouter de la valeur aux services d’Emirates et permettre à nos passagers internationaux de voler mieux“.

En utilisant les technologies de reconnaissance biométrique et la base de données biométriques pré-remplie par le GDRFA pour identifier les voyageurs en de multiples points de l’aéroport, les voyageurs pourront passer à toute vitesse l’enregistrement, les salons, l’embarquement et l’immigration du Terminal 3 de l’aéroport international de Dubaï, car les systèmes d’IA reconnaîtront leurs traits faciaux uniques et établiront un lien avec leur passeport pour une vérification d’identité instantanée.

Jusqu’à présent, seuls les résidents des Émirats arabes unis et les ressortissants du CCG bénéficiaient de ce privilège. En 2023, les passagers internationaux pourront bénéficier de ce service en donnant leur consentement officiel en quelques clics via l’application Emirates, aux bornes d’enregistrement automatique Emirates ou en personne aux comptoirs d’enregistrement Emirates.

Il existe de nombreuses autres possibilités pour les clients d’Emirates de profiter d’une expérience de voyage rapide et fluide :

Utilisez l’application Emirates – partout dans le monde

Les passagers sont encouragés à télécharger l’application Emirates sur leur téléphone portable pour avoir tous les détails de leur vol à portée de main. Les utilisateurs peuvent désormais suivre leurs bagages, réserver et changer de vol, télécharger une carte d’embarquement numérique pour la plupart des destinations, vérifier quels repas seront servis à bord, réserver leur service de chauffeur et même présélectionner et planifier des films à regarder via le système de divertissement en vol.

Enregistrement en ligne – dans le monde entier

Tous les passagers peuvent s’enregistrer en ligne 48 heures avant leur vol en utilisant l’option d’enregistrement en ligne sur www.emirates.com. En quelques clics, ils peuvent choisir leur siège et leur repas préféré, et profiter d’éventuelles options de sur-classement de dernière minute. À l’aéroport, il est facile de déposer ses bagages aux comptoirs dédiés et de télécharger une carte d’embarquement numérique.

Service d’enregistrement à domicile – Dubaï

L’enregistrement à domicile est un service Emirates disponible à Dubaï et à Sharjah, assuré par DUBZ. Les agents de DUBZ effectuent l’enregistrement au domicile, à l’hôtel ou au bureau des clients et portent les bagages jusqu’au vol pendant que les passagers profitent du reste de la journée et passent rapidement à l’aéroport par la suite. Réservez et payez le service au moins 24 heures avant le vol et procédez à l’enregistrement à l’aéroport jusqu’à six heures avant le départ du vol.

Bornes d’auto-enregistrement – Dubaï

Les bornes d’enregistrement libre-service Emirates constituent une option rapide et facile à l’aéroport international de Dubaï. Les voyageurs peuvent suivre les étapes sur la borne à écran tactile et effectuer le processus d’enregistrement ou utiliser la borne sans contact à l’aide d’un téléphone portable. Il est possible de consulter l’itinéraire, de choisir un siège et d’ajouter des numéros Emirates Skywards en même temps. Si vous êtes déjà enregistré en ligne, vous pouvez également utiliser la zone de dépose des bagages pour les enregistrer.

Profitez de solutions biométriques de classe mondiale – Dubaï

En 2023, les passagers d’Emirates pourront cliquer pour consentir à l’utilisation des données biométriques sur l’application Emirates, aux bornes d’enregistrement automatique Emirates, ou en personne aux comptoirs d’enregistrement Emirates. Ils pourront ainsi profiter à chaque fois d’une expérience rapide et sans contact en de multiples points du terminal 3 de l’aéroport international de Dubaï – l’enregistrement, les salons, l’embarquement et l’immigration sont tous équipés pour utiliser des innovations biométriques permettant de gagner du temps.