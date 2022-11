Du 28 novembre au 03 décembre 2022, Cités et gouvernements locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) à travers son Académie africaine des collectivités territoriales (ALGA) et ses partenaires organisent la 6ème édition du Forum africain des managers territoriaux et des instituts de formation ciblant les collectivités territoriales (FAMI 6_2022).

Cette rencontre marque la contribution de CGLU Afrique à la Décennie de l’Action des Nations unies et se tient à Agadir, au Centre de formation de la Faculté de médecine et de Pharmacie, Université Ibn Zohr.

Le FAMI 6_2022 est organisé en partenariat avec la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT) du ministère de l’Intérieur du Maroc, la Région de Souss-Massa, le Conseil préfectoral d’Agadir-Ida Outanane, le Conseil communal d’Agadir, le Conseil provincial de Tiznit, ainsi que l’Université IBN ZOHR, outre l’appui des différentes Associations nationales des collectivités territoriales du Maroc (ARM, AMPCPP, AMPCC), et le Réseau des partenaires de CGLU Afrique.

Organisé une semaine après la clôture des travaux et des négociations de la COP 27, le thème retenu pour cette 6ème édition est : « Le défi de la formation et du renforcement des capacités des Elus Locaux et du Personnel des Collectivités Territoriales en Afrique dans l’Action Climatique ».

Cette 6ème édition sera l’occasion de présenter, de débattre et d’apporter des réponses aux différentes problématiques liées aux défis de la formation et du renforcement des capacités des élus locaux/élues locales et des Cadres territoriaux des Collectivités Territoriales en Afrique en matière d’actions climatiques.

Si les impacts du changement climatique concernent et interpellent toute la Planète, et s’ils peuvent être très différents d’une région à une autre, chacun sur cette Planète a un rôle à jouer dans l’Action climatique (Etats, gouvernements, collectivités territoriales, secteur privé, société civile, ONG, bailleurs de fonds…).

S’agissant plus particulièrement du Continent africain, la vulnérabilité du continent au changement climatique, aggravée par une urbanisation galopante, est due à une série de facteurs, notamment une faible capacité d’adaptation, une forte dépendance aux biens des écosystèmes pour les moyens de subsistance et des systèmes de production agricole moins développés.

L’adaptation est également une question essentiellement territoriale et locale. La territorialisation des Contributions déterminées au niveau national (CDN) est donc essentielle pour garantir à ce que les mesures d’adaptation aient un impact sur le terrain, bénéficiant aux populations et aux territoires.

A cet égard, les Gouvernements infranationaux et locaux devraient être reconnus comme des acteurs incontournables dans la conception et la mise en œuvre de mesures d’adaptation aux changements climatiques. Ils devraient également être les principaux bénéficiaires des ressources financières allouées aux plans d’action pour l’adaptation.

Dans ce cadre, CGLU Afrique s’est engagée avec la Région de Souss-Massa et la Commune d’Agadir du Maroc dans un Programme pilote ambitieux de territorialisation des contributions déterminées au niveau national du Maroc, objet d’un financement Readiness du Fonds Vert Climat, en cours d’exécution. Le FAMI 6 sera une occasion pour mettre en exergue cette bonne pratique et pouvoir ainsi la partager avec les autres Collectivités Territoriales africaines qui seront mobilisées pour participer au Forum.

Le FAMI 6 sera marqué par une série d’activités visant à :

s’informer et échanger sur les conclusions de la COP27 avec un focus sur les gains pour les Collectivités Territoriales africaines ;

situer les principaux acteurs et parties prenantes impliqués dans le processus de formation et de renforcement des capacités en matière climatique ciblant les Collectivités Territoriales africaines ;

échanger sur les principaux défis et besoins en ce domaine ;

sensibiliser, former et autonomiser les Collectivités territoriales sur les opportunités de financement en matière de climat ;

former des Formateurs en matière d’action climatique en partenariat avec l’Agence ADEME ;

mettre en exergue les bonnes pratiques et les expériences réussies en matière d’action climatique ;

identifier les principales opportunités de financement pour la formation et le renforcement des capacités, etc.

La cérémonie d’ouverture enregistrera la participation de hauts responsables représentant les institutions organisatrices du Forum, entre autres Fatimetou ABDEL MALICK, présidente de CGLU Afrique, présidente de la Région de Nouakchott, Mauritanie ; Karim ACHENGLI, président du Conseil de la région de Souss-Massa, Maroc ; Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de CGLU Afrique.

———————

A propos de CGLU Afrique :

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) est l’organisation faîtière des collectivités territoriales d’Afrique dont le congrès fondateur a eu lieu en 2005 dans la ville de Tshwane, en Afrique du Sud.

CGLU Afrique procède de l’unification de trois regroupements continentaux de gouvernements locaux suivant la langue officielle héritée de la période coloniale, à savoir : l’Union africaine des autorités locales (AULA, African Union of Local Authorities) essentiellement anglophone ; l’Union des Villes Africaines (UVA), essentiellement francophone ; et la section Afrique de l’União das Cidades e Capitais Lusófonas Africana, Americana e Asiatica (UCCLA), essentiellement lusophone.

CGLU Afrique regroupe actuellement les 51 associations nationales de gouvernements locaux opérant en Afrique ainsi que 2000 villes et territoires de plus de 100 000 habitants. A travers ses membres CGLU Afrique représente plus de 350 millions de citoyens africains.

Membre fondateur de l’organisation mondiale des Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), CGLU Afrique en est la section régionale pour l’Afrique. Le secrétariat général de l’organisation est établi à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, où CGLU Afrique jouit du statut diplomatique en tant qu’organisation internationale Panafricaine.

CGLU Afrique est également représenté dans les cinq régions d’Afrique à travers des bureaux régionaux établis : au Caire, Égypte, pour l’Afrique du Nord ; à Accra, Ghana, pour l’Afrique de l’Ouest ; à Libreville, Gabon, pour l’Afrique Centrale ; à Nairobi, Kenya, pour l’Afrique de l’Est ; et à Pretoria, Afrique du Sud, pour l’Afrique Australe.