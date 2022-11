Le ministre algérien de la Pêche et des Productions halieutiques, lors d’une réunion tenue mercredi 23 novembre 2022, a énuméré, dans le cadre de la feuille de route du secteur de la pêche, les principales actions accomplies depuis 2020. Il a saisi cette occasion pour mettre en exergue les actions à engager et les objectifs stratégiques à atteindre en 2023 et 2024.

Un communiqué publié à l’issue de la réunion précise que « ces actions concernent les différents domaines d’activités du secteur de la pêche, notamment des productions halieutiques, de la construction et la réparation navales et de l’amélioration des conditions socioéconomiques des professionnels de la pêche et de l’aquaculture », rapporte l’agence APS.

L’agence officielle algérienne rappelle que le plan d’action du gouvernement, dans son axe dédié au développement de la pêche et à l’aquaculture, vise à accroître la production à l’horizon 2024 à 166 000 tonnes dont 24 000 tonnes de poissons de l’aquaculture.