Les activités du 4ème Forum virtuel des exportations ont démarré, jeudi 24 novembre 2022, à Sousse sur le thème “Cross Border, Market places : les Canaux pour développer l’e-Export”, organisé à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre (CCIC).

Au programme du Forum, des ateliers de travail, des rencontres B2B avec des experts en matière d’exportation, ainsi qu’une introduction aux procédures douanières d’exportation de produits par voie électronique.

A cet égard, la directrice générale de la CCIC, Faten Basli, citée par l’Agence TAP, a déclaré que la réalité de l’exportation dans le centre et la région du Sahel “est toujours en deçà des attentes, à cause d’obstacles tels que les capacités logistiques et de transport faibles”.

Ce forum se propose de soutenir les efforts d’encadrement au profit des entreprises implantées dans la région du centre et du Sahel, a-t-elle assuré, mais il s’agit également d’encourager les chefs d’entreprise à s’orienter davantage vers les marchés étrangers, compte tenu de la valeur ajoutée que les exportations apportent aux petites et moyennes entreprises.

Les participants à ce forum ont également été introduits aux démarches administratives en ligne telles que la déclaration douanière, le contrôle technique à l’importation à travers “Tunisie TradeNet” (TTN), qui abrite les différents services fournis par les ministères concernés par le commerce extérieur.