La Tunisie a adhéré, à l’instar de tous les pays, à la “campagne 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes” qui se tient chaque année du 25 novembre et coïncide avec la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et se poursuit jusqu’au 10 décembre 2022, jour de la célébration de la Journée internationale des droits de l’Homme.

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors annonce, dans un communiqué publié jeudi 24 novembre, le lancement de la campagne 16 jours d’activisme pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes placée cette année sous le thème ” Bougeons ensemble” en vue de souligner l’importance de l’approche participative entre tous les intervenants et de réduire les répercussions de la violence sur la femme, l’enfant et la famille entière et redoubler d’efforts pour éradiquer ce phénomène.

Selon le ministère, cette campagne est une occasion renouvelée, qui illustre la volonté constante de la Tunisie de renforcer les droits de la femme et l’égalité des chances, “ce qui a permis à notre pays d’occuper les premiers rangs à l’échelle internationale et la première place sur le plan arabe avec la promulgation de la loi numéro 58 de l’année 2017 relatif à la lutte contre la violence faite aux femmes”, ajoute le communiqué.

Dans ce cadre, le ministère de la Famille organise, vendredi 25 novembre 2022, un colloque international sur le thème “le rôle des structures sociales dans la prévention de la violence contre la famille”, considérées comme étant un espace d’échange d’expertises et d’informations sur les meilleures expériences en matière de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le programme de cette campagne comporte des activités de sensibilisation aux plans local et régional en vue de présenter les mécanismes de lutte contre la violence à l’égard des femmes et les efforts nationaux consentis dans ce domaine.

Au cours de la campagne, trois nouveaux centres de prise en charge des femmes victimes de violence accompagnées de leurs enfants ouvriront leurs portes à Kasserine, Sidi Bouzid et Ben Arous portant à 10 le nombre total de ces centres, outre la création de 14 centres similaires sur deux tranches au cours des années 2023 et 2024 dans tous les gouvernorats, selon le même communiqué.